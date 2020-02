Tchad : à l'ENS d'Abéché, le syndicat des enseignants a un nouveau bureau

Le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), section de l'Ecole nationale supérieure d'Abéché (ENSA), a tenu mercredi matin une assemblée générale ordinaire.



La rencontre a eu lieu en présence du secrétaire général national adjoint du SYNECS, Dr. Issa Justin, du directeur général de l'ENS d'Abéché, Dr. Mahamat Saleh Yacoub et des enseignants-chercheurs de l'ENSA.



Après le mot du comité d'organisation prononcé par Ali Amine, le secrétaire général du SYNECS par intérim a fait le bilan du bureau sortant qui a été mis sur pied le 12 janvier 2019.



Selon lui, le bureau a réalisé plusieurs activités et a pu défendre les intérêts des enseignants.



Au cours de cette assemblée générale ordinaire, un bureau du SYNECS section de l'ENSA a été mis sur pied. Le nouveau bureau est dirigé par Adimatcho Aloua en tant que secrétaire général. Il est secondé par Abaya Mahamat, chargé des action syndicales, tandis qu'Abdel-Wahab Toibo est trésorier général.