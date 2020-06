Tchad : à l'Est, 18.000 ménages vulnérables et réfugiés vont recevoir un appui monétaire

Le gouverneur du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat, a fait savoir que la province compte une population globale de 1.032.467 d'habitants dont 134.744 réfugiés répartis dans cinq camps à savoir Farchana, Gaga, Bredjing, Treguine et Kouchaguine-Moura.



Pour lui, depuis 2004, ces différentes populations cohabitent et partagent beaucoup de choses notamment les ressources naturelles telles que : terres d'habitations, les espaces cultivables, les sources d'eaux, les aires de pâturage, etc.



Des aides de toutes natures et de toutes provenances ont été mobilisées pour soutenir ces réfugiés et leur créer des conditions de vie plus ou moins acceptables. "Malheureusement, il se trouve qu'avec ces aides multiformes aux réfugiés, les populations hôtes ont été quelques peu oubliées, presque abandonnées à leur triste sort", a dit le gouverneur