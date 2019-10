Tchad : à l'Est, l'Onama veut contribuer au changement de mentalité à travers la radio

Le sous-directeur de l'Onama d'Abéché a été installé ce mardi dans ses fonctions par le secrétaire général de la province du Ouaddai, Mahamat Abdelkerim Ali, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de la réunion de la mairie de la ville.



La cérémonie a eu lieu en présence du directeur général adjoint de l'Onama, Djibrine Mahamat Adam, plusieurs autres responsables et du personnel de l'Onama d'Abéché.



Après avoir passé sept ans à la tête de la radio Abéché, Senoussi Abdel Aziz Ahmat a passé le témoin au nouveau sous-directeur de l'Onama, Ahmat Daoud Adam, nommé par décret N° 1115 du 31 juillet 2019.



Dans son discours, le sous-directeur sortant de l'Onama d'Abéché, Senoussi Abdel Aziz ahmat, a qualifié sa mission de succès. Il a remercié les autorités locales pour leur soutien et les orientations. Il a invité l'équipe de l'Onama d'Abéché à garder le même élan avec le nouveau sous-directeur pour l'accomplissement de sa mission.



Le directeur général adjoint de l'Onama, Djibrine Mahamat Adam s'est appesanti sur le rôle des journalistes qui, selon lui, consiste à informer, sensibiliser et éduquer la société. Il a ensuite invité le personnel de l'Onama d'Abéché à être soudé, uni et courageux pour relever les défis de l'heure.



Installant le nouveau sous-directeur de l'Onama d'Abéché, le secrétaire général de la province du Ouaddai, Mahamat Abdelkerim Ali, a remercié le sous-directeur sortant pour le travail abattu.



Mahamat Abdelkerim Ali a ajouté que la radio et la télévision sont des puissants vecteurs d'encadrement, de sensibilisation et de conscientisation de la population. Il a invité les journalistes au travail bien fait pour le bien être de la population.



Le nouveau sous-directeur, Ahmat Daoud a adressé ses sincères remerciements aux plus hautes autorités de la République pour la confiance placée en sa modeste personne.



Il a promis de relever le défi avec le concours du personnel qu'il a exhorté au travail. Il a émis le souhait que la radio puisse couvrir toute la province pour plus de changement de mentalité au sein des différentes communautés.