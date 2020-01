Tchad : à l'Est, l'heure du bilan après la fin de l'état d'urgence

"Le sang a cessé de couler"



L'état d'urgence a officiellement pris fin le 10 janvier 2020. Les autorités n'ont pas reconduit cette mesure exceptionnelle compte tenu de l'accalmie et des résultats positifs.



"Tout est bien qui finit bien. Depuis lors, des efforts colossaux ont été consacrés. Un travail remarquable et appréciable a été fait, et le résultat est là, palpable, visible, tangible. Quel est ce résultat ? Nul n'ignore, tout le monde reconnait, même nos détracteurs, même les ennemis de la paix reconnaissent que depuis l'instauration de l'état d'urgence, la province de Sila vit dans le calme, dans la paix, dans la sérénité", a déclaré cette semaine le gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi, lors d'une cérémonie marquant la fin de l'état d'urgence, en présence du coordonnateur des opérations au Ouaddaï et au Sila, le général Mahamat Souleymane.



Selon Kedallah Younous Hamidi, "depuis l'instauration de l'état d'urgence, nous n'avons enregistré aucun conflit intercommunautaire, le sang a cessé de couler."



"Les paysans vaquent normalement à leurs activités quotidiennes, les commerçants circulent librement, les coupeurs de route ont disparu, plus que ça, une quantité importante d'armes a été saisi et récupéré", a affirmé le gouverneur.



Il a ajouté que tout le mérite revient aux forces de défense et de sécurité "pour tout ce travail (...) pour avoir ramené la paix, le calme et la tranquillité dans la province de Sila."