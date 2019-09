Tchad : à l'Est, les 146 meilleurs bacheliers récompensés

146 meilleurs bacheliers de la province du Ouaddaï ont été distingués ce samedi à Abéché au cours d'une cérémonie organisée par l'Association socio-culturelle et éducative pour le développement du Ouaddaï (ASCEDO). L'évènement s'est déroulé dans l'amphithéâtre de médecine de l'Université Adam Barka, en présence du gouverneur de la province, Ramadan Erdebou et de nombreux invités.



Le maire de la ville, le commandant de légion, le représentant du sultan, le sous-préfet d'Abéché rural, le représentant du préfet et les chefs d'établissement ont également pris part à la cérémonie.



Les lauréats, classés parmi les meilleurs de la province, ont reçu chacun un ordinateur et une attestation de reconnaissance.



Au total, 1498 candidats ont été admis -toutes séries confondues- à l'issue des épreuves écrites de la première et seconde session du baccalauréat 2019 dans la province du Ouaddaï.



7 candidats ont obtenu la mention très bien tandis que 146 candidats ont décroché des mentions bien ou assez-bien.