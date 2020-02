Tchad : à l'abandon depuis deux ans, une école réfectionnée près de Mongo

L’association Guéra Touristique a procédé samedi à la restitution du bâtiment de trois salles de l’école de Gadjira, un village situé à 3km à l’entrée Ouest de Mongo.



Ce bâtiment qui a été ravagé par le vent depuis deux ans a été abandonné. Les volontés des uns et des autres de venir en aide à cette école étaient presque absentes.



Guera Touristique est une association qui œuvre dans l’humanitaire, le social, l’éducation ou encore le tourisme. Elle intensifie ses actions dans ce sens. Le souci primordial de l’association ces derniers temps est l’éducation (alphabétisation), l’un des leviers du développement.



C’est dans ce contexte que l’association Guéra Touristique a volé au secours de cette école en présentant et en montrant une fois de plus son cachet particulier allant dans ce sens du développement de la province du Guéra et surtout de l’éducation.