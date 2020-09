Tchad : à l'approche de la rentrée, la Fondation turque Maarif forme ses enseignants

Les enseignants seront notamment outillés sur l'utilisation du tableau intelligent et prochainement sur la classe robotique.



Selon Ibrahim Douman, "le programme de cet atelier s'intéressera aux valeurs universelles durables, de sorte que nous ne dépendions plus des formules et ne répétions plus des slogans. Des valeurs qui devraient nous aider à briser des barrières égoïstes engendrant l'antagonisme entre l'Homme et l'Homme, et nous épanouir en amour et en humanité."



L'atelier est aussi l'occasion de faire un rappel des textes officiels, de se familiariser avec les mécanismes de maîtrise de la colère et de débattre sur divers sujets tels que le bilinguisme au Tchad, l'école et la paix, et l'enseignement des sciences expérimentales.



Le secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Moustapha Talko, a adressé ses remerciements à la fondation Maarif. "Cet atelier de formation va renforcer les capacités des enseignants pour le renforcement de système éducatif du Tchad", se félicite le membre du gouvernement.