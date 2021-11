Tchad : à la conquête des fans, le rappeur Ndomich KGB arrive chaud

Né du groupe KGB, le jeune rappeur Ndomich a commencé une carrière individuelle en 2020 avec des titres tels que les freestyles "Nomade", "De la merde" et "Ephemera", en collaboration avec John Saïga et Samwa Clach. Toutes ces réalisations sont les résultantes de son départ dans la musique depuis 2013 au collège. C'était suite aux prestations lors des kermesses où ils ont jugé important de créer le groupe KGB avec son ami artiste Général Moustique.



De compétition en compétition, ils ont été lauréats au festival hip-hop junior à la 3e place.



Dans le compte de leur évolution, le groupe KGB a eu à établir un contrat avec la production Le Bouri mais cela a fini en queue de poisson en 2017. Dans la même année, KGB a participé au festival micro de l'artiste et deux fois au festival ndjam VI en 2018 et 2019. Une collaboration dénommée "Touch body", réalisée avec Mr Pif et John Saïga, a été jouée sur Couleurs tropicales de RFI.



Les meilleur titre du groupe KGB à N'Djamena a été le titre Digari et Sécurité. Un parcours qui a modelé l'arrivée du jeune rappeur Ndomich KGB jusqu'en 2021 à la finale de la compétition N'Djam Hip hop. L'artiste est actuellement au studio pour des projets qui s'annoncent en début 2022. Ndomich est particulierement talentueux et avec une bonne équipe de promotion, il aura sans doute des produits assez vendables pour son public cible qui est tchadien. En attendant, il serait important de le suivre de près afin de savoir comment l'apprecier.