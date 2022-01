Tchad : à la découverte des traditions du Tibesti au Festival Dary

La case du Tibesti nous fait découvrir des photos des chefs traditionnels du 14ème siècle jusqu’au 18ème siècle de l'empire Toubou. Cet empire a duré des siècles et a gouverné entre le Tchad, la Libye et le Niger selon les explications de Brahim Mardakoré et de Djiddi Koki.



Le stand est dominé par la gastronomie et la médecine traditionnelle chez les Toubous. Pour Brahim Mardakoré et Djiddi Koki, les fumérolles de soborm sont des variétés traditionnelles qui soignent les maladies telles que les affectations, rhumatismes et les sinusites.



La danse traditionnelle est illustrée d’abord la circoncision d’un enfant Toubou. Dans la tradition, le papa lui offre un chameau, son oncle lui offre également un chameau et ses tantes lui offrent des objets d’or précieux. Après commence la célébration par la danse traditionnelle où l’enfant est considéré comme majeur et part saluer sa famille maternelle et paternelle.



Brahim Mardakoré et Djiddi Koki invitent vivement la population à venir découvrir la culture Toubou.