Tchad : à la tête du Guéra, Paul Mbainadoum passe le relais à Dago Yacoub

Une cérémonie de passation de service et de prise de fonctions du nouveau Gouverneur du Guéra s’est déroulée mardi matin au sein du Gouvernorat de Mongo.



La cérémonie a eu lieu en présence du directeur général du ministère de l’Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Goundoul Vikama, des gouverneurs entrant et sortant, des autorités administratives, civiles et militaires et des invités.



Après la revue des troupes par le directeur général du ministère de l’Administration du territoire, accompagné du gouverneur sortant, place au déroulement officiel de la cérémonie.



Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur sortant de la province du Guéra, Paul Mbainadoum Ngartelbaye. Dans son mot de circonstance, il a adressé la cordiale bienvenue et ses vifs remerciements au directeur du ministère et sa délégation pour avoir rehaussé de leur présence.



Paul Mbainadoum Ngartelbaye a remercié le chef de l'État pour la confiance placée à sa modeste personne, en le nommant à la tête de la province du Guéra pendant une année.



Le gouverneur sortant a rappelé les réalisations faites ainsi que les manquements à combler. Il a demandé à ses collaborateurs de continuer dans le même élan avec son successeur.



Prenant la parole à son tour, le directeur général du ministère de l’Administration du territoire, Goundoul Vikama, a rappelé le décret n°1525/PR/MATCTD du 09 Juillet 2020 portant nomination de Dago Yacoub en tant que gouverneur de la province du Guéra. Pour lui, le Maréchal du Tchad a choisi pour ladite province un homme d’expérience doublé de qualité enviable.



« Je saisis cette opportunité pour adresser mes sincères félicitations au nouveau gouverneur en lui souhaitant bon vent dans ses nouvelles fonctions », a-t-il conclu.



Quant au nouveau gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, il a remercié infiniment le président de la République pour la confiance renouvelée à sa modeste personne, en lui confiant une province qui, selon lui, est remplie par des multiples activités commerciales, artisanales, culturelles et surtout une vocation économique avec ses réalités spécifiées. Il a ensuite mis l’accent sur la cohabitation pacifique, car pour lui, la paix est une vertu, un comportement et un atout pour la réussite de toutes les actions.