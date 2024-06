Tchad : à quand les piscines publiques à N'Djamena ?

Actuellement, seulement 1% des jeunes fréquentent régulièrement une piscine, la plupart n'ayant accès qu'à travers les écrans de télévision.



Cette réalité contraste avec l'importance croissante des piscines publiques en tant que lieux de cohésion sociale et de santé publique, particulièrement dans un contexte de changement climatique.



Une enquête révèle que les piscines publiques sont parmi les espaces publics les plus fréquentés après les bibliothèques/médiathèques, mais N'Djamena ne dispose d'aucune infrastructure publique appropriée pour la baignade des jeunes dans ses dix communes.



La plupart sont contraints de se tourner vers les rivières pour se rafraîchir, malgré les avantages évidents de la natation pour la santé et le bien-être.



La création de piscines municipales est souvent entravée par des coûts élevés estimés à plus de 20 millions de francs CFA pour un simple bassin. Néanmoins, les jeunes exigent désormais un accès accru à des activités de loisirs diversifiées, y compris des piscines publiques, pour répondre aux défis posés par le réchauffement climatique et les périodes de chaleur extrême.



L'importance d'apprendre à nager va au-delà des compétences en natation, contribuant également à la santé cardiovasculaire et au développement musculaire.



Pourtant, à N'Djamena, ceux qui ont eu la chance d'accéder à des piscines sont souvent perçus comme étant "branchés" ou privilégiés, accentuant les inégalités d'accès à ces infrastructures essentielles.



L'urgence de développer des infrastructures de loisirs telles que les piscines publiques à N'Djamena est cruciale, non seulement pour offrir des opportunités de détente et de loisirs, mais aussi pour promouvoir la santé et le bien-être général de la population, en particulier des jeunes.