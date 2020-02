Tchad : abattoir de Moundou, des capacités de stockage uniques dans la sous-région"

Le Président directeur général de la société IECSA argentine, Francisco de Borbon y Escasany, a expliqué samedi à Moundou que le nouvel abattoir de Moundou aux normes internationales offre une capacité de production annuelle de 20.000 tonnes, soit plus de 200 bovins et plus de 400 petits ruminants par jour. Son investissement total s'élève à plus de 15 milliards FCFA.



"L'abattoir de Moundou s'inscrit dans un plan ambitieux de développement agro-industriel prévoyant le déploiement de plusieurs abattoirs sur le territoire, parmi lesquels la réalisation de trois unités nous a été confié. Ce complexe a été conçu par les meilleurs architectes", selon lui.



L'abattoir a été construit sur un site de 7 hectares avec l'aide de plus de 200 ouvriers, en grande majorité natifs de la région du Logone.



L'abattoir est doté d'une zone de transformation de la viande au sein de laquelle des opérateurs interviennent sur les carcasses jusqu'à la mise en quartier et le désossage. La partie frigorifique dispose de deux tunnels de congélation ainsi que deux chambres froides positives ou négatives, représentant 19 jours de stocks.