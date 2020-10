Tchad : accélérer la mise sur pied de la justice militaire, une demande de pré-forum

La ville de Mongo a organisé un pré-forum décentralisé du 12 au 13 octobre 2020, en prélude du Forum national inclusif. Il a regroupé trois provinces : le Batha, le Guéra, et le Salamat.



Parmi les recommandations, les trois provinces appellent à accélérer la mise sur pied d'une justice militaire, dans le cadre de la réforme judiciaire. En 2018, le 1er Forum national inclusif a préconisé de "mettre sur pied une justice militaire après le vote d’une loi déterminant les principes fondamentaux de l’organisation des forces de défense et de sécurité ainsi qu’une charte des droits et devoirs de leurs membres".



Au cours du pré-forum décentralisé, les participants ont procédé à l'évaluation des résolutions issues du 1er Forum national inclusif de 2018. Après des travaux en groupe, la restitution en plénière a été marquée par des débats qui ont permis de décrypter les réalités tant provinciales que nationales. Il se dégage des reformulations et recommandations.



Tout comme d'autres provinces, le pré-forum de Mongo estime que nonobstant le paiement de la Diya (prix du sang), l'action publique doit être mise en mouvement contre l'auteur du délit ou du crime.



L'accélération de la création de la Cour chargée de la répression des infractions économiques et financières (CRIEF) et son opérationnalisation sont souhaitées par les trois provinces. S'agissant du règlement des contentieux fonciers pendants, le pré-forum demande d'accélérer la mise en place des comités ad hoc.



Dans la thématique de la promotion de la femme et de la jeunesse, le pré-forum appelle à poursuivre la politique d'intégration des personnes handicapées dans les structures sociales.



S'agissant de la forme de l'État, il est souhaité la création et la mise en place des conseils de provinces (élections provinciales), ainsi que la restauration de la Primature pour faciliter la fluidité de l'appareil administratif.