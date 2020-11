Tchad : ​accès à l’eau potable à Abéché, vers la fin d’un long calvaire

La ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale Tahani Mahamat Hassan a officié dimanche matin la cérémonie de remise à niveau de la station de pompage de Bithéa qui alimente Abéché. La production journalière augmentera. Les peines des ménages sont d’ores et déjà indiscutablement réduites.



A Abéché, l’eau est une denrée très rare. Les robinets sont parfois désespérément secs. Heureusement, cette rareté d’eau “ne sera qu’un lointain souvenir’’, rassure la ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale. Avec l’acquisition de nouveaux équipements (notamment cinq pompes de reprise, trois groupes électrogènes), la production journalière habituelle passera de 4000 m3 à 6000 m3, annonce la directrice générale de la Société tchadienne des eaux (STE), Koubra Hissein Itno.