Tchad : accord de financement pour construire les centrales hybrides de Mongo et Ati

N'Djamena - La BDEAC, Ecobank et ZIZ Energy ont signé ce 24 novembre au Ledger Plaza, un accord de cofinancement d'un montant de 4 milliards Fcfa pour la construction des centrales électriques hybrides de Mongo et Ati.



Le projet s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence d'accès à l'électricité 2021-2023.



Le ministre des Finances et du Budget, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, et le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale ont pris part à la cérémonie.