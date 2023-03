Tchad : accord de partenariat entre le lycée Montaigne et le lycée Franco-arabe d’Abéché

Ce lundi 27 mars 2023, à Abéché, a été signé un projet de convention d'organisation d'échange linguistique et culturel entre le Lycée National Franco-Arabe d'Abéché et le Lycée Français Montaigne de Ndjamena. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux établissements scolaires pour le développement des compétences linguistiques et culturelles des enseignants et élèves.



L'objectif de ce projet de convention est de renforcer la coopération entre les deux lycées dans plusieurs domaines, notamment le renforcement des capacités des enseignants pour l'enseignement du français et de l'arabe. Il vise également à enrichir le processus d'apprentissage des langues maternelles et étrangères.



Le proviseur du Lycée National Franco-Arabe d'Abéché, Abakar Adoum Mahamat, a exprimé son encouragement au développement de la coopération entre la France et le Tchad, en particulier dans le domaine scolaire. Selon lui, ce projet de convention promet d'être fructueux pour le développement et la coopération entre les deux lycées.



De son côté, la proviseure du Lycée Montaigne de Ndjamena, Agnès Lisnic, a salué la réputation du Lycée National Franco-Arabe d'Abéché et a précisé que ce projet de convention favorisera la mobilité des enseignants et élèves du Lycée National d'Abéché vers la capitale, ainsi que l'apprentissage de la langue arabe pour les élèves du Lycée Montaigne.



La signature du projet de convention s'est déroulée en présence du 1er adjoint au Maire de la ville d'Abéché, Khadidja Assamah Issa, du consul honoraire de la France à Abéché, Mahamat Ahmat Hassaballah, du corps enseignant du LNFA et des membres de la délégation du Lycée Français Montaigne de N’Djamena.