Tchad : accrochages entre l'armée et Boko Haram, 12 otages libérés, des terroristes neutralisés

Deux accrochages entre l'armée tchadienne et des terroristes de Boko Haram ont eu lieu jeudi dans la province du Lac, informe le ministre de la Communication, Chérif Mahamat Zene.



À Barkalam, près de la frontière nigériane, l'armée a neutralisé 15 terroristes, détruit trois hors-bords et récupéré plusieurs armes individuelles. 12 otages civils dont trois femmes, deux filles et sept enfants ont été libérés. Un soldat a été blessé.



À Bilabrim, deux soldats ont été blessés et cinq terroristes tués.



"Les blessés sont évacués à N'Damena et pris en charge par les services de santé", précise le ministre de la Communication.