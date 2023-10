Tchad : accueil chaleureux à l'aéroport pour le nouveau ministre des Armées, Dago Yacoub

Après son retour de Paris, en France, le tout nouveau ministre des Armées, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, Dag Yacoub, a été accueilli avec enthousiasme dans la nuit du 22 octobre à l'aéroport international Hassan Djamous.



Camarades politiques du MPS, proches, amis et concitoyens du ministre des Armées Dag Yacoub se sont rassemblés à l'aéroport, puis accompagner le nouveau membre du gouvernement jusqu'à son domicile. Ils ont exprimé leurs félicitations et lui ont témoigné un soutien indéfectible dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le président de transition Mahamat Idriss Deby.