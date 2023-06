Tchad : accueil du président de transition à Pala, plus de 40 cas d’accidents

Le pavillon des urgences de l'hôpital de Pala a enregistré au moins 40 blessés ce dimanche 11 juin 2023. Parmi les victimes se trouve un militaire qui a chuté du haut d'un véhicule lors du passage du cortège présidentiel. Ce soldat a subi un traumatisme crânien avec une blessure à la tête et est actuellement inconscient. Il est en observation au service des urgences.



Selon le bilan du service de garde et de prise en charge du pavillon des urgences de l'hôpital de Pala, plusieurs personnes ont été victimes d'hypoglycémie en raison de la chaleur et du fait de ne pas avoir mangé. Certains ont été victimes d'accidents avec des blessures, tandis qu'un chauffeur a fait un AVC. Certains des blessés sont actuellement en observation, tandis que d'autres ont été autorisés à rentrer chez eux après avoir reçu des soins.