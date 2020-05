Tchad : accusés "injustement", ils se sont vus arracher plus de 400 bœufs

Tout a débuté en République centrafricaine. Au départ il s'agit de trafic d'armes, ensuite s'en est suivi un problème de bœufs. C'est en ces termes que Monsieur Sali Bakari a embrassé ce point de presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale de la teneur de ce problème.



Le point de presse a été organisé par l'association des jeunes nomades pour le développement rural et la protection de l'élevage au Tchad et Tabital Palakou Tchad, une autre organisation.



Les faits remontent en 2019 lorsque Brahim Mahamat et Moussa Hassan sont accusés d'avoir tué trois personnes et récupéré 186 bœufs. Une plainte à leur égard est déposée à la brigade de Bambari en RCA où ils sont déclarés non coupables par la suite.



Mécontent, le débouté Sieur Anadif Kassar porte à nouveau plainte à Kaka Badaro en RCA puis est par la suite transféré à Sarh pour jugement au comité islamique de Sarh. Mais cette fois-ci contre le nommé Ismail Ousmane Mahamat. Le jugement fut le même. Ainsi après plusieurs jugements, les accusés à tort selon les communicateurs, se sont vus arracher au total 439 bœufs.