Tchad : acteurs politiques et associatifs formés à la réussite de la transition

Le comité de suivi, d'appel à la paix et à la réconciliation (CSAPR) a outillé une semaine durant les leaders de partis politiques et d'organisations de la société civile de connaissances nécessaires à la réussite de la transition. En effet, le Tchad traverse une période exceptionnelle marquée par la mort du président Idriss Déby et un coup d'État du Conseil militaire de transition. Cette période est doublée d'une mauvaise gestion politique. Le dialogue national inclusif en voie d'organisation doit par conséquent résoudre ces maux et permettre au Tchad de repartir sur de nouvelles bases.



La réussite dudit dialogue est un impératif. Le CSAPR veut y contribuer par une vague de formations de différents acteurs de la vie publique. Les participants à la formation louent déjà sa qualité. "C'est la première fois que les acteurs politiques et les responsables des associations des droits de l'Homme se réunissent pour analyser le comment vivre de la société tchadienne", se félicite Clément Abaïfouta, représentant des organisations de la société civile avant de recommander la pérennisation de la formation. Laquelle formation est aussi utile à Abdoulaye Abakar, président du mouvement démocratique (MODEM). Elle permettra à certains hommes politiques de distinguer formation politique d'homme politique, a-t-il annoncé.



Le coordinateur du CSAPR, Abdramane Ali Gossoumian, espère qu'ensemble, la société civile et les politiques relèvent les défis de la transition.