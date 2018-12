Tchad : adoption d'une loi pour la protection du patrimoine culturel

Les députés ont examiné et adopté le 20 décembre le projet de loi portant protection du patrimoine culturel. Ils se sont prononcés à 121 voix pour, zéro contre et zéro abstention. La plénière a été dirigée par Dr Haroun Kabadi, Président de l’Assemblée nationale.



La loi vise à préserver et à valoriser le patrimoine culturel. Elle modifie la loi n° 1460 du 13 novembre 1960 portant protection des patrimoines culturels.



Les députés ont eu un long débat sur des sujets liés au patrimoine culturel du Tchad, notamment de l'organisation des biens publics, de la gestion des sites d'Ounianga et du parc de Zakouma, de l'origine et de la préservation de Toumaï, de la valeur et de la culture du peuple Sao, des ouvrages culturels des artistes tchadiens et des droits d'auteurs.



L'adoption de cette loi a fait l'objet de l'interpellation de la ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat. Dans ses propos, Madeleine Alingué a mis l'accent sur 4 aspects particuliers. Elle a appelé à l'identification et la classification de ce patrimoine culturel et naturel. "Nous devons aller vers la protection, la conservation et la valorisation de ce patrimoine", a-t-elle relevé.



D'après Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale, "à travers l'adoption de ce projet de loi, les élus du peuple valorisent le patrimoine culturel du Tchad. Toutes les diversités naturelles et culturelles du pays doivent être valorisées".



Les députés ont également adopté à l'unanimité au cours de la même séance le projet de loi potant ratification de l'ordonnance du 31 août 2018 portant orientation agro-sylvo-pastorale.