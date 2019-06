Tchad : adoption de la loi sur la couverture santé universelle

Les députés ont adopté ce lundi au Palais de la démocratie, à Gassi, la loi relative à la couverture santé universelle. La plénière a été dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadame. Elle s'est déroulée en présence de cinq membres du Gouvernement.



L’instauration de la Couverture Santé Universelle (CSU) au Tchad améliorera les conditions de vie des populations en facilitant l’accès des tchadiens à un minimum de soins de santé de qualité.



Elle vise l’accès de toutes les populations à un paquet de soins de base, et entend contribuer à la diminution de la part de paiement direct dans le financement de santé, protéger la population contre le risque de basculer dans la pauvreté, et orienter l’effort fiscal vers les personnes pauvres, tout en permettant à ceux qui ont une capacité financière de contribuer au financement de la santé universelle.



Des défis sanitaires majeurs



Au Tchad, les droits à la santé et à la sécurité sociale sont inscrits dans la constitution de 2018. Le pays à l’instar des pays en développement est confronté à des défis sanitaires majeurs.



L’Organisation mondiale de la santé exhorte les pays africains à accélérer la réalisation de la couverture santé universelle qui est essentielle pour réduire le fardeau croissant des maladies transmissibles et non transmissibles sur le continent. S’inscrivant dans cette dynamique, le Tchad s’est engagé dans un processus de mise en place des jalons de la couverture santé universelle.



Il s’agit pour le pays d’atteindre une situation dans laquelle les populations peuvent obtenir les services de santé dont elles ont besoins.



Le projet est l'une des promesses de campagne du président Idriss Déby, a relevé le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh. D'après lui, l’adoption de ce projet de loi constitue la preuve de l’engagement du pays à accélérer la marche vers la CSU.



L'adoption de la loi permet de rassurer les partenaires qui ont promis d'accompagner la mise en oeuvre effective du dispositif d'assurance santé.