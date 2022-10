Tchad : affrontements de Mangalmé, les délégués du Guéra expriment leur ras-le-bol

Selon leur porte-parole, des atrocités ont été commises à l'endroit des paisibles citoyens et se sont soldées par un bilan de plus de 80 morts depuis une semaine. Il indique qu'elles sont similaires à celles des groupes armés appelés Djandjawids qui sévissent au Darfour et qui ont terrorisé les populations négro-africaines à l'Est du Tchad, provoquant des milliers des déplacés et réfugiés.



"Nous condamnons et exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les chefs traditionnels détenus arbitrairement, et l'arrestation immédiate des auteurs de ces exactions afin qu'ils soient traduits devant une cour criminelle pour répondre de leurs actes", affirme le porte-parole. Pour lui, l'ouverture d'une enquête impartiale et indépendante s'avère importante pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Le départ immédiat de toutes les autorités administratives et militaires impliquées dans ces exactions est également exigé.



Les délégués ont lancé un appel au président du Conseil militaire de transition à s'impliquer personnellement dans cette affaire. Ils prennent à témoin l'opinion nationale et internationale de tout ce qui adviendrait si jamais leurs préoccupations ne sont pas prises en considération.