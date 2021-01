Tchad : affrontements intercommunautaires au Salamat, plusieurs morts

La province du Salamat ne cesse d'enregistrer des conflits intercommunautaires. Malheureusement le sang ne cesse de couler dans cette province jadis connue pour sa qualité d'accueil légendaire. Depuis ce vendredi, un conflit entre éleveurs et agriculteurs, déstabilise la zone.



Pour la énième fois, un conflit sanglant a causé la mort de plusieurs individus dans la sous-préfecture de Mouraye, département de Bahr-Azoum. Les événements dramatiques se sont déroulés hier vendredi 1er janvier 2020 dans un champ de mil du village du nom DJOKHANA situé à moins d'une dizaine de kilomètres de la sous-préfecture de Mouraye. Les nouvelles qui nous sont parvenus des évènements d'hier, font écho de sept ou huit personnes tuées dans la zone d'affrontements.



Plusieurs blessés graves sont évacués d'urgence à l'hôpital provincial d'Am-Timan. Quatre d'entre eux sont morts ce matin des suites des blessures. Ils ont tous étéenterrés dans un cimetière à Am-Timan. Ce qui fait plus d'une dizaine de morts. Le bilan d'affrontements d'hier vendredi, est encore provisoire et le nombre de victimes risque d'augmenter.



Ce samedi matin, un deuxième affrontement est signalé au village ABOURAKHA situé à 20 kilomètres de la même sous-préfecture de Mouraye. Le bilan des affrontements survenus dans ce village n'est pas encore connu. Certains parlent des morts et des blessés. Des témoins sur place, disent avoir écouté de coups de feu lors des affrontements d'hier et de cette journée.



Le bilan encore en notre possession est d'un seul camp. La seconde partie n'a pas pu être contactée. Les autorités locales sont injoignables jusqu'à ce vendredi soir.



Les forces de l'ordre ont quitté depuis hier Am-Timan et continuent d'affluer vers les zones d'affrontements. Cet après-midi, on a appris l'arrestation de quelques individus qui sont conduits à Mouraye.