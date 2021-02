Tchad : agents de la SNE agressés, les explications du gouverneur du Ouaddaï

Le gouverneur de la province du Ouaddaï le général Brahim Seid Mahamat a fait cet après midi une déclaration dans son bureau suite à la bastonnade des agents de la Société nationale d'électricité (SNE). L'incident s'est déroulé ce mercredi aux environs de 20 heures dans les locaux de ladite société.



Six agents de la SNE en permanence ont été tabassés par des militaires venus à bord d'un véhicule Toyota. Aussitôt informé, le gouverneur de la province du Ouaddaï le général Brahim Seid Mahamat, a instruit les responsables des forces de défense et de sécurité afin d'arrêter les auteurs de cet acte.



Quelques heures après, les responsables de sécurité ont réussi à mettre la main sur ces derniers. Le gouverneur Brahim Seid Mahamat a déploré cet acte commis par des militaires qu'il qualifie de hors-la-loi.



Le gouverneur précise que l'état de santé des six agents de la SNE n'est pas grave. Ils ont toutefois été invités à faire des examens à l'hôpital.



Les auteurs de cet acte seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur, a conclu le gouverneur.