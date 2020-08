Tchad : aléas climatiques, des "conséquences socio-économiques et environnementales désastreuses"

La Semaine nationale de l'arbre est "une occasion de corriger, tant soit peu, les dégâts causés à l'environnement suite aux agissements de certains d'entre nous", a dit Kalzeubé Payimi Deubet.



Il a expliqué que dans le cadre d'un plan national, il est prévu de développer les énergies renouvelables en milieu rural et renforcer les réseaux météorologiques et climatiques.



"Planter un arbre c'est bien et cela constitue un acte de citoyenneté mais, l'entretenir et le protéger c'est encore mieux", préconise le ministre d'État, car, si "un grand bon qualitatif a été réalisé en faveur de la protection et de la conservation de l'environnement", "c'est loin d'être suffisant. Nos compatriotes doivent faire davantage".