Tchad : alerte sur une maladie mystérieuse survenue en Tanzanie

Une note-circulaire a été adressée ce 2 août aux délégués provinciaux de la Santé et de la Solidarité nationale, et aux chefs d'antennes de la surveillance épidémiologique du Tchad, quant aux dispositions à prendre, suite à la survenue d'une maladie mystérieuse en Tanzanie.



« Par la présente, je vous informe que la République de Tanzanie a détecté une maladie mystérieuse dans la région de Lindi, le jeudi 14 juillet 2022 », indique la note du ministère de la Santé. En effet, cette maladie inclue les symptômes suivants : saignements du nez, fièvre, céphalées et asthénie.



A ce jour, 13 cas et trois 3 décès ont été notifiés qui ont tous été testés négatifs à Ebola, au virus Marburg et au Covid-19. Par ailleurs, des investigations sont en cours pour déterminer l'agent causal, sa source et prendre des mesures de contrôle pour freiner cette maladie.



Face à cette situation, des mesures préventives doivent être observées : renforcer la surveillance épidémiologique à tous les niveaux ; notifier immédiatement la hiérarchie l'information relative aux cas suspects ; isoler les cas présumés des autres patients et appliquer strictement les techniques de sains ; briefer les agents et renforcer les précautions standards de lutte les maladies virus hémorragique dans tout le milieu médical ; sensibiliser les populations sur les manifestations cliniques de cette nouvelle maladie ; procéder à une large diffusion de cette information auprès du personnel socio-sanitaire.