Tchad : ambiance festive à Abéché pour le 11 août

La ville d'Abéché a commémoré ce samedi 11 août 2018, le 58ème anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Le gouverneur de la région du Ouaddaï, Adoum Fortey Amadou, ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont pris par à la cérémonie à la place de la Nation de la ville.



Les festivités ont commencé dès 7 heures du matin avec le passage en revue des troupes. Quelques instants après, l'hymne national a été entonné en hommage aux martyrs, en présence du gouverneur. Une gerbe de fleurs a été déposé au monument aux morts.



La cérémonie a été marqué par un défilé du fanfare de la police municipale, de l'étendard de la zone de défense n°2, de la garde nomade, de la force mixte Tchad-Soudan, de l'armée de l'air, de la police nationale, de la police municipale, des anciens combattants, d'une équipe de karaté et de la mairie. Le passage de la police municipale au cours du défilé a été particulièrement applaudi et encouragé par la population qui est sortie massivement pour commémorer la fête de l'indépendance.



La fête a pris fin par un cocktail chez le gouverneur.