Tchad : amélioration des services de santé avec l'arrivée de nouveaux véhicules financés par la Banque mondiale

Lors de son intervention, la représentante de l’UNFPA au Tchad, Yewandé Odia, a souligné que ces véhicules permettront aux services bénéficiaires d'améliorer leurs prestations. Elle a affirmé que son organisation est disposée à soutenir les actions du ministère afin d’atteindre les objectifs escomptés.



Le ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a exprimé sa reconnaissance envers la Banque Mondiale et l’UNFPA pour leur accompagnement technique et financier. Il a ajouté que cette contribution vient renforcer les capacités de la Centrale Pharmaceutique d'Achats et de la Direction de la Santé de Reproduction, permettant une meilleure exécution de leurs tâches.



Il a également souligné que cet appui contribue à la mise en œuvre de la vision des plus hautes autorités du pays pour améliorer le système de santé. Il a appelé les responsables de la Centrale Pharmaceutique d'Achats et de la Direction de la Santé de Reproduction à gérer rationnellement ces véhicules afin de maximiser les bénéfices pour la population.



Ces deux véhicules ont été acquis grâce au financement de la Banque Mondiale.