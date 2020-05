Tchad : amende et fermeture de magasin en cas de non-respect des mesures au marché

Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, a appelé jeudi les citoyens à prendre leurs responsabilités pour respecter les mesures et éviter les attroupements dans les magasins, au lendemain de l'annonce de mesures d'allègement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.



"À partir d'aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. Il n'y aura pas d'attroupements dans les magasins. Chacun doit porter son masque. Chcun d'entre vous doit être responsable de ces mesures", a déclaré le maire.



"Essayons de respecter ces mesures de l'État. J'attire l'attention des forces de l'ordre, tous ceux qui n'ont pas de masque ne doivent pas rentrer dans ce marché", a indiqué Saleh Abdelaziz Damane.



Selon le maire, les sanctions -en cas de non respect par les commerçants des mesures barrières- iront de l'amende jusqu'à la fermeture du magasin.



"Si on n'arrive pas à maitriser cette situation, on est obligés de revenir à la case de départ, de fermer carrément le marché", a dit le maire de N'Djamena.



Avant la réouverture du grand marché, des agents d'assainissement et ceux du secours incendie ont procédé préalablement à une désinfection et à un nettoyage.



La mairie précise que "cette opération s'étendra dans les autres marchés de la ville."