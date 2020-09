Tchad : appui aux victimes de crises au Lac, l'ACHDR renforce sa présence

Comprendre les tenants et les aboutissants du projet



Pour le secrétaire général de la Province du Lac, représentant le gouverneur, l’ONG nationale ACHDR, très active depuis 2017 dans cette partie du Tchad, a toujours fait la fierté des ONG nationales.



Ce projet, qui vient à point nommé, contribuera certainement au relèvement des zones ciblées par les appuis aux activités génératrices de revenus (AGR), le soutien aux cultures maraîchères, au petit élevage, la formation des membres des groupements en techniques d’organisation et de gestion ainsi que la distribution des kits d’hygiène et d’assainissement pour faire face à la pandémie de Covid-19.



Après la présentation du projet aux participants venus des quatre coins de la province du Lac, s’en est suivi des débats à travers des questions réponses ayant permis aux représentants des communautés bénéficiaires de comprendre les tenants et les aboutissants de ce projet.



L’ONG nationale ACHDR renforce sa présence dans le Lac où, en partenariat avec l’OIM, elle fait le suivi des mouvements des populations depuis bientôt deux ans. Avant ce partenariat, l'ACHDR a déjà réalisé des activités avec la FAO et le PAM.



Le projet, dont la mise en œuvre a déjà commencé depuis le mois d’août dernier, est financé à hauteur de 197 155 euros par l’ambassade de France au Tchad. L’apport de l’ONG nationale ACHDR est de 21 907 euros et la contribution des communautés bénéficiaires est de 2 191 euros.



De façon directe, le projet touchera 640 ménages organisés en 32 groupements, composés des femmes et des jeunes, soit 3840 personnes au total. De façon indirecte, ce sont 13.200 personnes qui bénéficieront de l’action de ce projet.