Tchad : après 63 ans d'indépendance, quel bilan peut-on dresser ?

Le Tchad célèbre son soixante-troisième anniversaire d'accession à la souveraineté internationale.



En tant qu'ancienne colonie française, ce pays est l'un des plus anciens États du continent africain à commémorer sa 63ème année d'indépendance.



Depuis le 11 août 1960, date à laquelle il a accédé à son statut souverain, quel bilan peut-on dresser pour le Tchad aujourd'hui ? Cette question suscite une variété de réactions et d'opinions. En effet, après 63 ans d'indépendance, le Tchad se classe parmi les pays ayant un indice de développement humain (IDH) très faible.



Aucun progrès significatif n'est visible dans tous les secteurs, et aucune avancée notable n'est à noter. Le pays a été entravé par une série de régimes politiques qui ont priorisé leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt national. Ces intérêts personnels ont sapé les efforts visant à promouvoir le développement du pays, laissant ainsi le Tchad dans une situation précaire.



L'injustice, qui a persisté pendant des décennies, est également un facteur contribuant aux maux qui ont gangrené le pays, tels que la corruption, la mal gouvernance, l'inégalité, le tribalisme, le régionalisme, le détournement de fonds publics, le népotisme, etc.



En ce qui concerne la croissance économique, aucune amélioration substantielle n'a été observée. Les secteurs essentiels au développement, nécessitant des investissements concrets, continuent de souffrir, notamment l'éducation, la santé, l'alphabétisation, ainsi que les secteurs économiques, faute de volonté politique de la part des autorités supérieures. Sur le plan politique, le Tchad est encore loin d'atteindre une stabilité politique durable.



Des ingérences étrangères ont eu un impact sur le pays, sapant ainsi le progrès démocratique et préservant les intérêts étrangers. Il est indéniable que des influences étrangères ont eu un effet tangible sur la situation.



Les dirigeants du pays ont la responsabilité de rétablir la démocratie, d'améliorer les conditions de vie de la population tchadienne, de rétablir la justice, de construire des institutions solides et de mettre en œuvre des politiques efficaces pour favoriser le développement du pays.



Dans le domaine social, il est préoccupant de constater qu'aucun service doté de moyens et de matériel adéquats n'est en mesure d'intervenir en cas de besoin. La culture, qui reflète l'ensemble des civilisations d'un pays, est minimisée et perçue comme une activité de moindre importance. Le Tchad mérite un avenir meilleur.



Les dirigeants doivent s'engager activement en faveur du développement économique, social et culturel, et travailler à améliorer les conditions de vie de la population qui a déjà trop souffert.