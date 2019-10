Tchad : après les violences, des appels au dialogue au Tibesti

Le parti Alliance nationale républicaine (ALNAR) a condamné vendredi dans un communiqué, « les violences meurtrières entre les forces gouvernementales et le comité d’auto-défense » dans la province du Tibesti.



Le parti demande « l’arrêt immédiat des combats et propose l’ouverture d’un dialogue franc et sincère avec le comité auto-défense pour instaurer une paix durable au bénéfice de la population du Tibesti. »



Le président national du parti, Acheikh Abdallah Mahamat, indique que « pour une paix et une stabilité durable au Tchad, le parti ALNAR propose aussi, la tenue d’un dialogue national et inclusif dans un pays neutre et qui regroupera les partis politiques de l’opposition démocratique, la vraie société civile, les politico-militaires, les forces vives de la diaspora, les activistes indépendants et le pouvoir MPS. »