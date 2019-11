Tchad : arbitre frappé pendant un match de foot, les sanctions déplaisent

Polémique dans le milieu du football du Ouaddaï au lendemain des sanctions hautement ridicules et laxistes infligées à l'équipe Abroum. On a cru qu'avec la Ligue provinciale du Ouaddaï nouvellement installée les choses allaient mieux. Hélas! Cette Ligue tombe de nouveau dans ses vieux travers.



Au début du mois, le match opposant Abroum à Aigle avait été interrompu après que l'arbitre ait été violemment frappé à l'œil par un joueur d'Abroum alors que le score était de 2-1 en faveur de l'équipe Aigle. Les joueurs d'Abroum, n'ayant pas bien digéré un penalty sifflé contre eux, décident de violenter l'arbitre, ce qui a conduit à l'arrêt du match.



Tout le public s'attendait à une sanction exemplaire de la part de la Ligue à travers sa commission de litige à l'encontre de l'équipe Abroum. Ce n’est pas le cas. La Ligue décide, à la surprise générale, de faire rejouer le match.



Cette incompétence notoire de la Ligue caractérise bien la difficulté du football du Ouaddaï qui s'enfonce un peu plus chaque jour dans l'incompréhension la plus totale. Cela veut dire que désormais, n'importe quelle équipe à Abeché qui perdrait au score, peut attendre les arrêts de jeu du match pour frapper l'arbitre et s'attendre à rejouer le match.



Ce qui est très surprenant c'est le fait que, malgré les violences faites à l'arbitre et les mauvais comportements des joueurs qui se sont bagarré avec les officiels, rien n’est fait pour l'issue du match. En principe, le match ne doit pas être rejoué et la commission de litige devrait décider que l'équipe fautive assume sa responsabilité et déclarer vainqueur l'autre équipe. C'est une vraie blague !