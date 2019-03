Tchad : armées françaises et US mobilisées pour rechercher un hélicoptère disparu

L'état-Major des armées informe ce jeudi 21 mars, dans un communiqué, qu'un hélicoptère de l'armée de l'air tchadienne ayant à son bord quatre membres d'équipage a décollé de N'Djamena le 13 mars 2019 à 10h45 pour une mission à Faya, dans la province de Borkou. "Il a perdu le contact avec sa base et n'a pu rejoindre sa destination", explique le porte-parole de l'armée, Colonel Azem Bermendoa Agouna.



D'après l'état-major, "l'armée de l'air tchadienne et les forces terrestres appuyées par l'aviation française et américaine mènent depuis ce jour des recherches dans la zone où l'appareil pourrait être localisé."



L'opinion sera "informée des résultats des recherches le moment venu", précise le Colonel Azem Bermendoa Agouna.