Tchad : arrestation à Bitkine de deux présumés voleurs d'un véhicule de l'EEMET

Deux présumés malfrats ont été interceptés dans la nuit du 14 novembre 2020 à 22h à Bitkine, chef-lieu du département d'Abtouyour. Il s'agit de Abakar Issa et Djimet Saleh, âgés de 23 à 34 ans. Ces présumés brigands ont volé à N'Djamena un véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé 18C 2158C, appartenant à l'Entente des Églises et Missions Évangéliques du Tchad (EEMET).



Aussitôt saisi, le préfet du département d'Abtouyou,r Ahmat Choua Rozi, accompagné des forces de défense et de sécurité, s'est rendu sur les lieux pour mettre la main sur les brigands. Alerté, le secrétaire général de la province du Guéra Djerambeté Dingamyo, représentant le gouverneur, et les forces de défense et de sécurité, ont fait le déplacement de Bitkine pour la circonstance.



Présentant ces deux malfrats aux autorités administratives civiles et militaires, le préfet du département d'Abtouyour a félicité les forces de sécurité qui ont fait un bon travail. Il a fait savoir que Bitkine est un carrefour où tout le monde passe par là donc il est préférable que la sécurité soit renforcée.



De son côté, le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, a rappelé aux forces de défense de sécurité la nécessité de redoubler de vigilance afin de traquer les malfaiteurs. Il a encouragé ces derniers à faire plus afin de dénoncer ou intercepter les actes contraires à la loi. Et de poursuivre que ces présumés malfrats répondront de leur actes devant la juridiction compétente.



Les deux individus ont ensuite été embarqués dans le véhicule du chef de la police.