Tchad : arrestation d'un guérisseur pour pratiques dangereuses au Guera

Le Préfet du département du Guera, M. Salahadine Ahmat Mahamat, à la tête des forces de l'ordre, s'est rendu à Djogolo, un village proche de la ville de Mongo. Depuis plusieurs mois, un prétendu guérisseur y officiait, combinant la pharmacopée traditionnelle et la médecine moderne pour ses traitements. Cette intervention fait écho à de multiples plaintes et à des cas de décès signalés sur place. Les conditions d'exercice de ce guérisseur étaient déplorables : absence d'hygiène, utilisation de produits pharmaceutiques périmés, entre autres. Il a été arrêté et sera présenté à la justice, qui déterminera sa peine.