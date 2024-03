Tchad : arrestation de 175 personnes et saisie d'armes après les affrontements à Tiléguey

Parmi les personnes arrêtées, 175 étaient armées et portaient des insignes distinctifs. Elles étaient dirigées par Abderaman Issa, un individu se faisant passer pour un marabout. Celui-ci a avoué avoir organisé le massacre ayant entraîné la mort de plus de 40 personnes. En plus des armes de guerre, 152 armes blanches et 13 motos ont été saisies.



La délégation ministérielle, dirigée par le Ministre de la Sécurité Publique et de l'Immigration, Mht Charfadine Margui, a visité les prévenus ainsi que les armes récupérées, prenant conscience de la gravité de la situation. Le secrétaire d’État à la Justice et aux Droits Humains, Sitak Yombatinan Béni, a affirmé que la justice serait rendue dans toute sa rigueur.



Choqué par les méthodes des prévenus, le Chef du département de la sécurité publique a insisté sur la nécessité d'une action approfondie dans la zone infestée par des individus détenant des armes de guerre. Le Général Mahamat Charfadine Margui a déclaré que les personnes arrêtées seraient traduites en justice et qu'une enquête permettrait de faire toute la lumière sur ces événements malheureux.



Pour mieux comprendre la situation sur le terrain, la délégation a visité les maisons incendiées par ces individus. Bien que le bilan final ne soit pas encore établi, la situation désastreuse que traversent désormais ces personnes est tragique. Les membres du gouvernement sur place sont déterminés à apporter toute forme d’assistance à ces personnes qui ont tout perdu.