Tchad : arrestation de présumés malfrats dans la Tandjilé

Deux présumés malfrats ont été appréhendés grâce à la vigilance de la population et l'intervention des forces de l'ordre et de sécurité de la province. Ces présumés malfrats opéraient entre Deressia Mandé, Laï et Doumougou.



Selon les propres termes des victimes, les deux individus ont fait usage d'armes à feu et d'armes blanches. Pour leur part, les deux individus nient catégoriquement avoir détenu une arme et affirment n'avoir commis aucun acte visant à cacher une arme.



Le chef de poste de Deressia, par ailleurs maître d'opération, a expliqué comment ces hors-la-loi ont été appréhendés.



Le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a félicité les forces de l'ordre et de sécurité pour leur action en faveur de la quiétude de la population. Il leur a demandé de continuer sur cette lancée pour que la province soit en paix et afin de permettre à la population de vaquer normalement à ses activités commerciales.



Le gouverneur a également saisi l'occasion pour demander à la population de collaborer avec les forces de l'ordre afin de démanteler le réseau de ces présumés malfaiteurs.



Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance (TGI) de Laï, Abdoulaye Bono Kono, a indiqué que ces présumés malfrats répondront de leurs actes devant la justice.