Tchad : arrestation des leaders de Wakit Tamma, quand l'État est fort…

"Quand l'État est fort, il nous écrase", nous avisait Paul Valéry. Eh bien, le Conseil militaire, ultra-puissant, nous réduira tous en cendres. La machine de l'exceptionnel conseil militaire, dorénavant bien huilée, commence à écraser par la tête, en mettant aux arrêts trois leaders de la coalition Wakit Tamma.



Cette arrestation, loin d'éteindre la flamme des contestations, est une pire stupidité quand bien même qu'elle cache des desseins inavoués. Bien pire que son géniteur, le "bambin" Mahamat Kaka a fait fusiller une trentaine de tchadiens et fait arrêter des centaines d'autres à la manifestation du 27 avril, soit à peine une semaine de son putsch. Les jours suivants, le sang humain a abondamment coulé dans tout le Tchad. Des paisibles citoyens canardés dans les rues de la capitale, de gorges tranchées à la tombée des nuits dans les recoins, des populations qui se déciment pour des lopins de terre dans les provinces... Et la conciliation, mode de résolution de ces sanglants conflits, est malheureusement inefficace : une délégation ministérielle rassemble les belligérants, en consolent quelques-uns explorés avec des billets de banque. Rarement, des sanctions sont annoncées contre des menus fretins.



Tous ces crimes dont les auteurs devaient brouiller de remords n'ont connu aucun dénouement judiciaire parce Kaka, comme le père, n'en a pas la volonté. Il préfère malheureusement traquer des personnes qui ont organisé de simples manifestations pacifiques systématiquement interdites sous le fallacieux motif d'itinéraire. En quoi organiser une manifestation "ayant troublé l'ordre public" est pire qu'une fusillade ? Pourquoi l'itinéraire Rond-point Hamama-Palais du 15 Janvier doit être le seul que doivent arpenter les manifestants alors que N'Djaména est bien vaste ?



On comprend aisément que le but ultime de Mahamat Kaka est de mettre hors d'état de nuire des leaders coriaces afin d'aller à un dialogue biaisé dont les résolutions lui permettraient de rester au pouvoir. Lequel pouvoir que lui et les siens croient jusque-là détenir de Dieu.