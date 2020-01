Tchad : arrêté de recrutement "à titre exceptionnel" de médecins

L'arrêté n° 0484 du 29 janvier 2020 du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, porte recrutement à titre exceptionnel de trois médecins généralistes. Ils sont affectés dans les délégations provinciales de la santé publique, conformément à ce qui suit :



Province du Logone occidental

Dlinga Dieudonne



Province du Logone oriental

Saibana Gama



Province du Mandoul

Yeh Oroma



Les agents affectés dans les provinces ci-dessus mentionnées, sont tenus de s'y rendre et y exercer pour une période de trois ans à compter de la date de prise de service.



Des dispositions seront prises par les délégués provinciaux de la santé publique, pour le redéploiement des intéressés dans les structures et formations sanitaires relevant de la province d'affectation.