Tchad : art et beauté, la décoration à la tchadienne

Dans le registre de la décoration, les objets d'art et de beauté se réalisent à travers la confection des supports de communication. Cette activité, purement artistique, semble être en bonne place dans l'espace artistique tchadien. A Ndjamena, les objets de décoration sont visibles partout, dans les espaces publics et privés.

En effet, les couloirs des grands établissements hôteliers, restaurateurs et des écoles, sont décorés par les œuvres artistiques réalisées avec dextérité. Ça peut dépendre de la décoration y compris les matériels utilisés.



Selon l'artiste Ndjekando Anicet, par exemple, la réalisation de la carte du Tchad, porte-clés sont les fruits de l'art et beauté. « Ce sont les matériels utilisés à décorer les espaces, salons, les couloirs des hôtels, restaurants », informe Ndjekando Anicet. Cela consiste également à embellir les bâtiments et les maisons d’habitation.



En plus de cela, le secteur de l'art et beauté se trouve aussi dans les salons des maisons. « Toutes les œuvres citées plus haut font la beauté de l'architecture interne d'un bâtiment. Ça sert aussi pour la culture générale, surtout lorsqu’une carte du Tchad contient les noms des différentes régions du pays », complète-t-il. Pour lui, les jeunes doivent s'engager pour leur auto-emploi.