Tchad : assassinat d'un officier supérieur par des bandits armés au Logone Oriental

Le colonel Abdelkerim Dikeyri Sem, commandant du Sous-groupement de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) à Komé Base, a été assassiné le 23 novembre 2023. L'officier supérieur et un de ses subordonnés ont été lâchement tués par balles lors d'une attaque perpétrée par des criminels non identifiés.



En réaction immédiate, le gouverneur de la province du Logone Oriental s'est rendu sur les lieux, marquant sa présence et son soutien aux forces de l'ordre. Actuellement, la zone est sous un contrôle militaire renforcé, alors que la tristesse et la colère s'entremêlent face à cette perte tragique.