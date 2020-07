Tchad : assassinat d'un père de 12 enfants au Mayo-Lémié, les auteurs présumés interpellés

Djibrine Boussaina, âgé de 45 ans, père de 12 enfants et marié à deux femmes, de l'ethnie Massa, a été abattu froidement à coups de couteau dans la journée du vendredi 17 juillet 2020 au marché hebdomadaire du village Loutou, dans le département de Mayo-Lémié, province du Mayo Kebbi Est. Deux frères sont soupçonnés de l'homicide, Ndara Dayna et Horoye Dayna, eux-mêmes résidants du même village.



Suite à l'assassinat de Djibrine Bousseina, le préfet du département de Mayo-Lémié, Djidda Djibrine Hissein Greinky, accompagné d'une forte délégation composée des autorités administratives, militaires et traditionnelles, a effectué une descente sur les lieux.



Il a déploré cet acte ignoble qui a occasionné la mort préméditée de Djibrine Bousseina par les deux frères, auteurs présumés, en vengeant la mort de leur frère Boukar Dehaine, tué il y a un mois par le petit frère de Djibrine Bousseina.



Le préfet Djidda Djibrine Hissein Greinky a saisi cette occasion pour présenter ses sincères condoléances à la famille du défunt. Il leur a fait savoir qu'on ne peut pas laver le sang par le sang. "Il faut qu'ils prennent patience", a-t-il dit.



Il a ensuite instruit les éléments des forces de défense et de sécurité afin de poursuivre les deux criminels et les traduire devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes.



Les éléments de forces de défense et sécurité n'ont pas failli aux instructions données par le préfet Djidda Djibrine Hissein Greinky en arrêtant les deux criminels quelques heures après leur forfait. Le préfet a demandé à toute la population de Loutou ainsi que celle des villages environnantes d'arrêter immédiatement avec les bagarres en série et de s'occuper de leur travaux champêtres.



Après l'enterrement, le préfet Djidda Djibrine Hissein Greinky a installé un dispositif d'éléments de la gendarmerie pour renforcer le maintien de l'ordre dans le village.