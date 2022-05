Tchad : assassinat et vol de bétail à Sorga au Mayo Kebbi Ouest

Un bouvier assassiné et des bétails emportés dans le village Sorga dans le canton Pala-Erdé, sous-préfecture de Pala Rurale. Le drame s'est produit le 9 mai en fin d'après-midi quand le bouvier nommé Djouassoum Bakoï revenait du pâturage avec 32 têtes de bœufs appartenant à quelques habitants du village Sorga. La victime qui a été tuée par des malfrats, présente plusieurs traces de blessures à travers des coups de machettes. Son corps sans vie a été retrouvé gisant dans un bain de sang, raconte Houmra Irmane, habitant de Sorga.



Sur 32 bœufs, seules quatre vaches allaitantes sont rentrées au village, chose inhabituelle. Or le bouvier Djouassoum Bakoï rentre souvent à 17 heures. Et cela a éveillé la curiosité des propriétaires des animaux. Ils se sont engagés pour la recherche du bouvier et des bœufs. Mais ils ont juste retrouvé le corps du bouvier Djouassoum Bakoï tué par des hommes inconnus vers la forêt classée de Yamba Berthé. Les 28 bœufs demeurent sans trace jusqu'à présent. Ils sont emportés certainement par les auteurs présumés du crime.



Les recherches sont en cours depuis lundi soir. Au Mayo Kebbi Ouest, des cas de vols de bétails sont souvent enregistrés.