Tchad : assemblée générale de la mairie de Moundou sur les licenciements et la baisse des salaires

Le personnel de la mairie de Moundou a tenu ce 23 janvier 2025, une assemblée générale extraordinaire afin d'examiner la question du licenciement de certains agents, et la diminution sans motif des salaires.



Dirigée par les délégués du personnel et les membres du bureau provincial de l'Union des Syndicats du Tchad, cette réunion a permis d'examiner des questions cruciales concernant le licenciement de certains employés, ainsi que la réduction sans motif du salaire du personnel.



Les participants ont exprimé leurs préoccupations quant à des décisions qui impactent directement leur moral et leur stabilité financière. Le secrétaire provincial de l'Union des Syndicats du Tchad, Guilao Keiba a exprimé sa déception face à la faible participation des employés, malgré l'importance capitale de cette réunion.



Ce constat soulève des inquiétudes quant à l'unité du personnel dans la lutte pour la défense leurs droits. « Il est crucial que chacun prenne conscience de la nécessité de s'unir pour aborder ces problèmes de manière collective », a-t-il dit, avant d’encourager le personnel à faire entendre sa voix, et à participer activement aux prochaines actions pour garantir la protection de leurs intérêts communs.



Après la prise de parole des uns et des autres, il a été convenu par l’assemblée qu'en cas de maintien des coupes salariales pour le mois de janvier, le personnel se réserve le droit de reprendre la grève, afin de défendre ses droits, et de garantir des conditions de travail équitables.



Les agents ont encouragé les délégués à rester solidaires, et à tenir informés la base des évolutions de la situation, soulignant que leur engagement est crucial pour défendre les droits et les conditions de travail de tous les employés.