Tchad : assimilés à des "bogo bogo", des agents de la fiscalité exigent leur rattachement

Le sit-in a regroupé une dizaine de personnes du bureau de la fiscalité pétrolière. Elles réclament l'application du décret n° 561 du 18 avril 2012 pour leur rattachement aux services des douanes.



"Nous voulons l'application du décret, nous sommes toujours considérés comme des "bogo bogo" et ça, on ne veut pas. C'est depuis huit ans que nous sommes dans cette situation. Le ministre actuel des Finances a été interpellé plusieurs fois à l'Assemblée nationale sur ce sujet et il a affirmé qu'il va le faire mais jusqu'à maintenant on ne voit plus rien", a affirmé leur porte-parole, Baba Hassan Faladja.



Certains parmi eux travaillent jusqu'à présent au ministère des Finances mais se disent considérés comme des "bogo bogo".



"Nous sommes fatigués de cette situation. Soit ils appliquent le décret du président de la République, soit on ne cessera de revendiquer nos droits", a prévenu le porte parole, Baba Hassan Faladja.