Tchad : assistance de 1,5 million d'euros pour appuyer des ménages au Sila et à l'Ennedi Est

Un accord de convention d'une assistance d'un montant de 1,5 million d'euros a été signé ce 2 décembre entre l'ambassadeur d'Italie au Tchad, Filippo Scammacca et le directeur pays adjoint du Programme alimentaire mondial (PAM), Enrico Pausilli, sous la supervision du ministre de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, Moussa Batraki.



Ce montant sera alloué par l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICD) au PAMA pour des activités de résilience, afin d'assister 9535 tchadiens et réfugiés, plus particulièrement dans les provinces de Sila et de l'Ennedi Est.