Tchad : assurance santé, les premiers assurés pourraient être immatriculés dès décembre

Le chef de l'État Idriss Déby a instruit aux instances de mise en oeuvre de la couverture santé universelle de faire un démarrage progressif d'ici fin 2020 de l'assurance santé en commençant par le régime 3 dédié aux personnes démunies pour des raisons d'équité et de justice sociale.



Un document de démarrage est élaboré pour l'immatriculation des premiers assurés le premier décembre de cette année, selon le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Les autres régimes 1 et 2 dédiés respectivement aux salariés du public et du privé et aux indépendants se mettront en place en 2021.



La semaine dernière, le chef de l'État a demandé dans une lettre circulaire au ministre de la Santé publique d'oeuvrer à rendre la couverture sanitaire universelle effective au bénéfice de toutes les couches sociales.



La Loi instituant une couverture santé universelle a été adoptée le 3 juin 2019 à l'Assemblée nationale.